Endstation Musikkarriere? – Chance für Nachwuchskünstler im Kreis Gotha

Victoria Augener schreibt über eine Chance für Nachwuchsmusiker, besonders im Kreis Gotha.

Wonach klingen die Bahnhöfe im Landkreis Gotha? Nach hastigen Schritten, rollenden Koffern, eilig weggeschnipsten Zigarettenstummeln – dem alltäglichen Verkehr eben. Womöglich auch nach splittenden Glasscheiben, denn nicht selten kommt es in Gotha und anderswo zu Vandalismus. Oder einfach unheimlich still? Haltestellen wie die in Ohrdruf werden auf dem Schienenweg ja gar nicht mehr angefahren.

Was aber, wenn ein Bahnhof ein Melodie hätte, zum Rauschen des einfahrenden Zugs ein eingängiger Rhythmus, zu dem die Schatten beim Hin und Her auf dem Bahnsteig tanzen. Das schafft etwa das Indiepop-Duo Görda aus Leipzig. Für die Gewinnerinnen des Musikwettbewerbs „Local Heroes: Bahnhof Beats“ von 2022 werden nun Nachfolgerinnen und Nachfolger gesucht.

Dabei sollten nicht nur Großstadtbahnhöfe und deren Künstler eine Rolle spielen. Diese Kolumne geht raus an alle Musikbegabten, ob in der Kreisstadt oder im hintersten Dorf – bewerbt euch bis zum 26. Februar. Die Finalisten erwartet ein Musikvideodreh zu den Heimatbahnhofgeräuschen und natürlich der eigenen Musik.

Mehr Informationen unter local-heroes.de