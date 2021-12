Eng umschlungen mit dem Band der Liebe in Gotha

Gotha. In einer Serie werden verlorene Meisterwerke und ihre Geschichte vorgestellt, die in einer Ausstellung im Herzoglichen Museum Gotha zu sehen sind.

Mit dem Abtransport des „Gothaer Liebespaars“ 1946 durch die sowjetischen Trophäenbrigaden ging das Herz einer Sammlung verloren, die über Jahrhunderte in Gotha gewachsen war und untrennbar zum kulturellen Selbstverständnis der Stadt gehörte. Es handelt sich dabei um eines der berühmtesten Gemälde der altdeutschen Malerei vor 1500, das bis heute nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben hat. Entstanden um 1483, ist weder der Name des Künstlers überliefert noch etwas zum Entstehungskontext und dem Inhalt der Darstellung.

Die großformatige Holztafel präsentiert ein prachtvoll gekleidetes Paar in liebevoller Umarmung hinter einer steinernen Brüstung. Ein goldenes Schmuckband, das symbolisch über die als „Schnürlein“ bezeichneten Quasten eines Schals oder einer Mütze des jungen Mannes gestreift wird, Rosen und vor allem die verschnörkelten Spruchbänder über den Köpfen der Dargestellten unterstreichen das Thema der Liebe und zärtlichen Zuneigung.

Neben der eindrucksvollen und spannenden Motivik - allein das Spiel der kunstvoll arrangierten Hände oder die herausragende künstlerische Qualität, etwa der Kleidung, lohnen eine ausführliche Betrachtung - trägt darüber hinaus der hervorragende Erhaltungszustand und die repräsentative Größe dazu bei, dem Doppelbildnis einen singulären Platz innerhalb der frühneuzeitlichen Malerei zuzuweisen.

Die kunstwissenschaftliche Beschäftigung mit dem Gemälde setzte bereits im 19. Jahrhundert ein. Bis heute entstanden zahlreiche Interpretationen, die sich vor allem in der Bewertung unterscheiden, ob es sich um eine Porträtdarstellung mit zu identifizierenden Personen handelt oder um die allegorische Darstellung eines idealtypischen Paars. Setzt man das Gemälde in Bezug zu zeitgenössischen Porträts, so unterscheidet es sich von diesen sowohl hinsichtlich der Größe als auch in der idealisierten Wiedergabe, vor allem des jungen Mannes, deutlich. Ebenfalls widerspricht der nach Innen gerichtete Blick der Frau den zeitgenössischen Darstellungskonventionen.

1946 wurde das Bild nach Moskau überführt

Ungewöhnlich ist die sehr späte Ersterwähnung des Gemäldes in einem Schlossinventar von 1854. Wie das Gothaer Liebespaar in die Sammlungen gelangte, ist bis heute ungeklärt. Nachdem das Tafelbild 1942 kriegsbedingt nach Reinhardsbrunn ausgelagert wurde, gelangte es im März 1946 nach Moskau. In den 1950er Jahren wurde zwischen der DDR und der UdSSR eine Vereinbarung zur gegenseitigen Rückgabe von Kulturgütern getroffen. Die folgenden umfangreichen Rückführungen begannen mit spektakulären Ausstellungen der Kunstwerke in der Staatlichen Eremitage in Leningrad (heute St. Petersburg), im Puschkin-Museum in Moskau und in der Nationalgalerie in Berlin.

Im folgenden Jahr konnte schließlich das Schlossmuseum Gotha die Ausstellung „Kunstschätze gerettet – bewahrt – übergeben“ mit zunächst 37 Gemälden und weiteren Kunstgegenständen präsentieren. Unter diesen Rückkehrern befand sich als zentrales Objekt das Gothaer Liebespaar, wodurch die historischen Sammlungen in Gotha an die alten Zeiten wieder anknüpfen konnten.

In einer Serie stellen wir verlorene Meisterwerke und ihre Geschichte in loser Folge vor, die bis 21. August 2022 in der Ausstellung „Wieder zurück in Gotha“ im Herzoglichen Museum zu sehen sind.

Timo Trümper ist Direktor für Wissenschaft und Kunst bei der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha.