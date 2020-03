Engagement für Lebendigkeit in der Gothaer Innenstadt

„Ich glaube, dass glückliche Frauen die schönsten Frauen sind“ am Modeexpress Nr. 1 am Neumarkt oder auch „Aschenputtel ist der Beweis dafür, dass ein neues Paar Schuhe dein ganzes Leben ändern kann“ am Schuhgeschäft Leifer – solche und ähnliche Sprüche, in schwungvoller, aber doch lesbarer weißer Schrift sind so auf Schaufenster gemalt, dass die Dekoration dennoch erkennbar bleibt.

Das ist seit dem Wochenende in der Gothaer Innenstadt an zehn Stellen zu sehen. Die Aktion führte die Biotechnologie-Studentin Anna-Luisa Schramm unentgeltlich gemeinsam mit Citymanagerin Elisabeth Kupfer aus dem städtischen Referat für Wirtschaftsförderung in Absprache mit acht Ladenbetreibern aus. Mit dabei sind auch das Kaufhaus Moses, das Barrique in der Erfurter Straße, das dänische Eiscafé und das Modeatelier Verwebtes in der Hünersdorfstraße, Alpha & Omega, und die Goethe-Apotheke am Hauptmarkt.

Lokalen Handel durch kreative Aktionen stärken

Die Aktion, so Kupfer, sei noch nicht zu Ende. Schon jetzt haben sich das Modegeschäft Temple of Cult, ebenfalls am Hauptmarkt, das Strumpf- und Wäscheparadies Elisabeth Hunger zwischen Hauptmarkt und Brühl sowie Goldfuß Telesystems an der Ecke Hauptmarkt/Hünersdorfstraße angemeldet. Auch ein leerstehendes Geschäft soll verziert werden. Per E-Mail an kupfer.wirtschaft@gotha.de können sich weitere Interessenten melden.

Sprüche an Schaufenstern ist einer jener Vorschläge, die Anfang Februar beim Händlerfrühstück im Büro der Initiative Genial zentral besprochen wurden. Am Montag, 16. März, gibt es ab 18.30 eine weitere gemeinsame Aktivität des Gewerbevereins, der Wirtschaftsförderung und der Kultourstadt. Ostereier sollen bemalt und in Geschäften versteckt werden. Die Finder locken kleine Vergünstigungen. Hintergrund ist ein auffälliger Umsatzrückgang in Geschäften der Innenstadt infolge des Bauens am Hauptmarkt.