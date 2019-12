Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Engagierte Einsatzkräfte

In der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Gothaer Oststraße war bereits am frühen Heiligabend eine lange Tafel gedeckt. Traditionell nahmen daran die im Einsatz befindlichen Rettungssanitäter und Feuerwehrleute zu einem gemeinsamen Frühstück Platz. Dies betraf 13 DRK- und acht Feuerwehrleute. Das Rote Kreuz hatte sieben Fahrzeuge im Einsatz. Die sechs Berufsfeuerwehrleute auf der Wache hatten Verstärkung von zwei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Boilstädt erhalten. Sie alle wurden zunächst vom DRK-Vorstand Sabine Köhler begrüßt. Mit den Worten „Nur Kerzen sollen brennen“ wünschte sie allen Einsatzkräften einen möglichst ruhigen Dienst.

Als nächster dankte der Gothaer Landrat Onno Eckert (SPD) allen für den Einsatz an den Feiertagen. „Bleiben Sie optimistisch“, gab er den Kameradinnen und Kameraden von DRK und Feuerwehr mit auf den Weg. Prompt mussten zwei Rettungssanitäter das Frühstück unterbrechen und zu einem Einsatz eilen.

Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) begann seine Dankesrede mit dem Weihnachtslied „Sind die Lichter angezündet“, das vor genau 70 Jahren entstanden sei. Auch er wünschte allen, dass nur die Lichter an den Weihnachtsbäumen brennen sollten und begrüßte ausdrücklich, dass es zu Silvester wiederum keine Party rund um das Schloss Friedenstein mit seinen Kunstschätzen geben werde.

Den Einsatzleitdienst der Feuerwehr hatte Brandoberamtsrat Andreas Ritter inne. Dies konnte er zumindest von seiner Wohnung aus tun. Rückblickend konstatierte er, dass es zu Weihnachten 2018 relativ ruhig geblieben war. Er hoffte deshalb auf eine Wiederholung.

Neben dem Landrat Onno Eckert eilten anschließend auch der Amtsleiter für Sicherheit und Ordnung, Alexander Zink, und der Kreisbrandinspektor Patrick Keil zur Polizeiinspektion Gotha in die Schubertstraße Dort wurden sie vom Dienststellenleiter Polizeioberrat Torsten Weintauer und dem Dienstschichtleiter Polizeihauptkommissar René Kittel empfangen. Letzterer konstatierte aus Erfahrung, dass die übliche Hektik vor den Feiertagen zu Heiligabend vorbei sei. Die Leute würden eine kurze Auszeit nehmen und die Familie wieder entdecken. Bis dato habe es tatsächlich nur zwei kleinere Delikte gegeben. Dies würde sich leider an den Feiertagen wieder ändern, weiß René Kittel.

Zu Weihnachten sei die Polizeiinspektion normal besetzt. Eine Schicht sei zwölf Stunden lang. Erst zu Silvester müsse die Einsatzbereitschaft erhöht werden.

Für den Polizeioberrat Torsten Weintauer, der die Polizeiinspektion seit dem 15. Januar leitet, endet bald sein erstes Jahr in Gotha. Er resümierte, dass es ein anspruchsvolles gewesen sei. Dies habe vor allem an den zwei Wahlen und dem neuen Computerprogramm gelegen. Man habe jedoch alle Probleme gemeistert, weil alle Kollegen hoch motiviert seien. Abschließend betonte er, dass es im Bereich der Polizeiinspektion Gotha keine akute Kriminalitätslage gebe. Ausdrücklich lobte er die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, die sehr angenehm sei. Als Dankeschön überreichte er den Gästen den Polizeikalender für 2020, der nach seiner Aussage erstmals in dieser großformatigen Form erschienen sei.

Die Weihnachtsbesuche des Landrates endeten in der Rettungsleitstelle des Landratsamtes.