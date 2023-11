Die musizierenden Engel des Deckenfreskos der Stadtkirche Waltershausen will Theophil Heinke (links, hier mit David Gorold dieses Jahr beim Orgelsommer) zum Festkonzert am Freitag „herunterholen“. Sie sind so alt wie die Kirche, die vor 300 Jahren, am 24. November 1723, nach vierjähriger Bauzeit eingeweiht worden war.

Engel, Backtag und mehr: Was Sie im Landkreis Gotha am Wochenende unternehmen können

Gotha. Der Landkreis Gotha wartet am Wochenende vorm Advent mit vielen Veranstaltungen auf. Fernsehstars treten in Gotha auf. Züchter stellen in Leina aus.

Das Veranstaltungsprogramm ist dieses Wochenende am Toten-/Ewigkeitssonntag im Landkreis Gotha vergleichsweise übersichtlich. Dennoch bietet es einigen Höhepunkt mit großer Bandbreite

In der Stadtkirche Waltershausen geht es am Freitag zu einem Festkonzert in die Höhe. Vor genau 300 Jahren, am 24. November 1723, wurde nach vierjähriger Bauzeit die barocke Stadtkirche eingeweiht. Das prächtige Deckengemälde, im gleichen Jahr vom Hofmalermeister Johann Heinrich Ritter geschaffen, präsentierte sich an diesem Tage zum ersten Mal der staunenden Öffentlichkeit. Ritter malte den Himmel in seiner barocken Vorstellung, auch mit insgesamt sechs musizierenden Engeln, wobei fünf ein Instrument spielen und einer singt.

Genau zum 300 Jahrestag der Einweihung, um 19 Uhr, werden diese Engel „vom Himmel geholt“ und in einem Konzert mit den Instrumenten musizieren, mit denen sie im Gemälde abgebildet sind. Es musizieren Jessyca Flemming (Harfe), Laura Sattler (Blockflöte), Stephan Katte (Horn), Thomas Friedlaender (Zink), Kathleen Lang (Gambe) und Angela König (Sopran) Werke von Bach, Händel, Vivaldi und anderen Meistern. Kirchenmusikdirektor Theophil Heinke wird durch das Programm führen. Konzertkarten für 12 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es im Büro der Stadtkirche im Vorverkauf oder an der Abendkasse eine Stunde vor Konzertbeginn.

Rüdiger Hoffmann tritt im Kulturhaus Gotha auf

Holm Dressler (links), hier mit Günther Jauch 2000, schildert in der Stadthalle Gotha Erlebnisse aus fünf Jahrzehnten hinter der Kamera. Foto: Holm Dressler (Archiv)

Fernsehproduzent Holm Dressler präsentiert Freitagabend seine Multivisionsshow „Mit Wetten Dass …? fing alles an!“ in der Stadthalle Gotha. Der TV-Insider schildert seine Erlebnisse aus fünf Jahrzehnten hinter der Kamera. Bevor am letzten Novembersamstag die voraussichtlich letzte „Wetten Dass …?“-Ausgabe ausgestrahlt wird, will er die Gäste in Gothaer Stadthalle um 20 Uhr mit auf eine Reise durch die deutsche Fernsehgeschichte nehmen. Die Karten im Vorverkauf in der Tourist-Information am Hauptmarkt 19,90 Euro.

Im Kulturhaus Gotha tritt fast zeitgleich, 19.30 Uhr, der Comedian Rüdiger Hoffmann auf. „Mal ehrlich“ heißt sein Programm, in dem der gebürtige Paderborner die Finger in die Wunden des Alltags legen und fröhlich stochern will; Ticketpreis: ab 29,60 Euro

Zum Museumsnachmittag im Altenberger Johannisbergmuseum am Sonntag, 26. November, ist Backtag. Von 14 bis 17 Uhr soll es um „klatschnassem“ Kuchen gehen. Die aus der Stadt kommenden Urlauber nannten ihn „Dorfkuchen“, was als eine Art Markenzeichen galt, so Ortschronistin Sabine Marx. Gabi Breit aus Altenbergen werde zeigen, wie saftige Obstkuchen nach alter Weise zu backen sind. Dazu gibt es wohl Kaffee.

Statt um Holzschnitzereien, die Reiner Klein aus Finsterbergen in der Alten Schule Altenbergen zeigt, geht es diesen Sonntag im Museum ums Backen. Foto: Wieland Fischer (Archiv)

Der Naturschutzbund (Nabu) Gotha verleiht nach dreijähriger Corona-Pause wieder den Erich-Veit-Naturschutzpreis. Die Feier beginnt am Freitag 18 Uhr in der Aula der Myconiusschule Gotha (Bürgeraue 23). Im Anschluss gibt es einen Lichtbildervortrag. Dustin Brückner aus Gotha zeigt „GLB „Feuchtgebiet Eschleber Flur. Naturschutz direkt vor der Haustür“.

Der Rassegeflügelverein Leina begeht mit einer Schau am Wochenende sein 125-jähriges Bestehen. Mit dabei sind Züchter vom Partnerverein aus Sundhausen. Bereits seit Jahren veranstalten die beiden Vereine gemeinsame Ausstellungen. Die Schau ist Samstag, 25. November, 13 bis 17 Uhr, Sonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Es werden etwa 150 Tiere, Hühner, Zwerghühner und Tauben ausgestellt.

Im Orangenhaus Gotha zeigen am Samstag um 19 Uhr die Orangerie-Freunde beim Club-Kino den Film „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“. Er erzählt von drei afroamerikanischen Mathematikerinnen, die maßgeblich am Raumfahrt-Programm der Nasa beteiligt waren. Karten gibt es nur im Vorverkauf im Bürgerbüro von Matthias Hey, Hauptmarkt 36. Der Erlös soll für Ankauf neuer Kamelien verwendet werden.

Taschenlampenkonzert im Kirchgarten Leina

Ein Taschenlampenkonzert wird am Samstag 17 Uhr im Kirchgarten Leina ausgerichtet. Dazu gibt es Glühwein und Kinderpunsch. Das wichtigste Utensil dabei: die Taschenlampe. Die sollte jeder mitbringen.

In Schönau vor dem Walde ist am Samstag im Gemeindesaal Tropennacht angesagt: Sie beginnt 21 Uhr. Für Musik wolle Emilio Wietschel sorgen. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Am 26. November endet das Ausstellungsjahr 2023 im GutsMuths-Museum Schnepfenthal. Zehn Sonderausstellungen und fünf Vorträge habe es dieses Jahr gegeben, sagt Kurator Kamen Pawlow. Zum Ausklang am Sonntag, 13 bis 17 Uhr, sind unter anderem Marionetten von Jürgen Weis und „Erotische Träume der Bäume“ von Wolfgang Möller und Reiner Klein zu sehen.