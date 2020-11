Entsorgung von Klärschlamm aus Raum Bad Langensalza und Fahner Höhe wird zentralisiert

Ein ähnliches Projekt wie in Thüringen entsteht derzeit in Bottrop. Bis 2021 wird dort an der weltweit größten solarthermischen Klärschlamm-Trocknungs- und Verbrennungsanlage gebaut.

Der Abwasserzweckverband Mittlere Unstrut ist Gründungsmitglied des ersten Zweckverbandes zur kommunalen Klärschlammverwertung Thüringen (KKT). Dieser wurde Anfang Oktober in Neustadt an der Orla ins Leben gerufen. Die Ziele sind der Bau und der Betrieb einer Verbrennungsanlage und damit stabile Entsorgungskosten für die Verbraucher. Der Verband Mittlere Unstrut entsorgt die Abwässer in und um Bad Langensalza und Bad Tennstedt sowie jene aus Schwerstedt im Landkreis Sömmerda und von fünf Kommunen der Fahner Höhe im Landkreis Gotha. Gemeinsam mit 16 weiteren Trägern der Abwasserentsorgung will sich der Bad Langensalzaer Verband dem Klärschlammproblem widmen.