Er sucht Problemlösungen auch bei Baupfusch: Neu-Gothaer leitet das Rechtsamt der Stadt

Gotha. Jens Roth kümmert sich in der Kreisstadt des Kreises Gotha um Verträge, Satzungen, Beweisverfahren und sorgt für Rechtssicherheit.

Ob Problemlösungen bei Beweisverfahren fürs Stadt-Bad und für den Kindergarten-Neubau in Gotha-West, die derzeit gefunden werden, Verträge mit Investoren für Industrieansiedlungen und für neue Wohngebiete oder neue Satzungen – all das muss vom Rechtsamt der Stadtverwaltung Gotha bearbeitet werden. Bereits seit März dieses Jahres leitet Jens Roth (53) dieses Amt. Er trägt auch die Verantwortung für das Stadtratsbüro und das Standesamt.

„Ich bin kein Neu-Thüringer, aber ein Neu-Gothaer“, erzählt er bei seiner Vorstellung auf einer Pressekonferenz im Rathaus. Der 1970 in Saarbrücken geborene Jens Roth hat die Nachfolge von Burkhard Brockhoff angetreten, der bis zu seinem Wechsel in den Ruhestand rund drei Jahrzehnte lang die Rechtsabteilung bzw. das Rechtsamt der Stadtverwaltung geleitet hatte.

Jens Roth hat in Saarbrücken Jura studiert und dort das erste und zweite Staatsexamen absolviert. „Gleich im Anschluss bin ich nach Thüringen gegangen und habe bis 2016 die Kommunalaufsicht im Landratsamt Sömmerda geleitet. Bis 2019 hatte ich Leitungsfunktionen im Thüringer Landesverwaltungsamt im Referat Kommunalrecht und Kommunale Finanzen und war danach Leiter der Kommunalaufsicht im Landratsamt Apolda“, schilderte er seinen Werdegang.

Thüringen und die Basis sind ihm näher als Sachsen

„Zuletzt habe ich zwei Jahre im schönen Dresden gelebt – als Referatsleiter Kommunalwesen in der Landesdirektion Sachsen. Aber ich habe gemerkt, dass mir erstens Thüringen näher als Sachsen ist und dass ich zweitens wieder an der Basis arbeiten wollte“, so Roth. Das funktioniere gut in der Stadtverwaltung Gotha. „Ich habe hier mit allen Abteilungen in diesem kleinen, aber hoch qualifizierten Team zu tun“, so seine Erfahrung der ersten Monate.

Bei seiner Arbeit insbesondere hinsichtlich von Verträgen mit Investoren komme ihm seine Erfahrung aus der jahrelangen Tätigkeit in der Kommunalaufsicht, die als Rechtsaufsicht für Kommunen fungiert, zugute. „Es geht bei meinem Handeln darum, Rechtssicherheit für die Stadt herzustellen, allerdings so, dass auch der Investor gut damit leben kann“, erläutert Jens Roth. „Auch auf Bürgerfreundlichkeit lege ich bei meiner Einschätzung großen Wert.“ Privat durchstreift Jens Roth gern die schöne Thüringer Natur, besucht Museen, liest viel und hört gute Musik.