Erdmännchen und Affen gehören zu den Publikumslieblingen

Seit 1954 gibt es ihn, den Tierpark in Gotha am Fuße des Seeberges. Etwa 850 Tiere in 140 Arten leben dort. Um sie kümmern sich derzeit sieben Tierpfleger und zwei Auszubildende. Drei Mitarbeiter an der Kasse, vier Beschäftigte in der Landschaftspflege und ein Handwerker sind ebenfalls angestellt, damit der kleine Zoo an 365 Tagen des Jahres Besucher empfangen kann.

Und die Gäste kommen zahlreich. „Durchschnittlich zählen wir 100.000 Besucher pro Jahr. Davon sind viele mehrfach bei uns zu Gast“, weiß Anett Engelhardt, die amtierende Leiterin des Tierparks. Die Anlage sei mit sechs Hektar zwar nicht so groß, „aber gerade das schätzen unsere Besucher. Die Wege zwischen den Gehegen sind kurz und eben“. Das sei insbesondere für Familien mit Kindern wichtig, die auch gern die Spielplätze oder das vom Förderverein des Tierparks betriebene Café ansteuern, weiß Engelhardt. Besonders viele Besucherin den Ferien Besonders viel Betrieb herrsche in den Ferienzeiten, vor allem im Sommer, sowie an Feiertagen wie Ostern und Pfingsten. „Aber auch jetzt zum Jahreswechsel waren wir gut besucht“, freut es die Leiterin, die seit 1994 in diesem Tierpark arbeitet. Verschiedene Affen-Arten, die Erdmännchen, aber auch Raubtiere wie Wölfe, Tiger und Leoparden gehören zu den Publikumslieblingen. „Und das Streichelgehege. Da ist auch immer viel los.“ Die Rhönschafe im Tierpark Gotha haben bereits Lämmer. Foto: Lutz Ebhardt Von den kleinsten Tieren, den Heuschrecken, bis zu den größten, dem Wisent, den Tigern oder den Syrischen Braunbären, ist die Vielfalt enorm. Heimische Tierarten wie Esel, Schafe und Ziegen gehören genauso dazu wie Exoten. Ein Terrarienhaus beherbergt Schlangen, Schildkröten und andere Reptilien. An mehreren Teichen leben Wasservögel – von Entenarten bis zu Pelikanen. Ein Volierenkomplex wird von Papageien, Beos oder Watvögeln bewohnt. Es gibt mehrere Eulenarten. Zu den besonders seltenen Tieren gehört ein Mohrenmakak. Affen dieser stark gefährdeten Tierart, die in freier Natur auf der indonesischen Insel Sulawesi vorkommen, leben nur in drei Zoos in Deutschland und lediglich in sechs in ganz Europa. „Aus diesem Grund ist es uns auch nie gelungen, ein Weibchen für unseren Wasko, so nennen wir ihn, zu finden. Allerdings gibt es jetzt eine Anfrage aus dem Zoo Leningrad an uns, die ein Männchen suchen“, sagt Anett Engelhardt. Dass der Winter bisher recht mild ist, kommt den Mitarbeitern im Gothaer Tierpark nicht ungelegen. „So sparen wir Energie, brauchen kein Eis an den Teichen aufzuhacken, und es arbeitet sich angenehmer im Freien als bei strengem Frost“, erklärt Anett Engelhardt. Zumal die Bedingungen nicht einfach sind. So wird die Futterküche noch mit Kohleöfen beheizt. „Sie soll irgendwann modernisiert werden“, sagt die amtierende Leiterin, „allerdings noch nicht dieses Jahr“. Tierpaten übernehmen Teilder Futterkosten 2020 werde dennoch investiert: ein neues Vogelhaus, die Erneuerung des Tigergeheges und eine Quarantänestation sind laut Christoph Gösel, Geschäftsführer der Kultour-stadt Gotha GmbH, geplant. Der Tierpark gehört zu dieser städtischen Gesellschaft und hat einen Zuschussbedarf von 400.000 Euro im Jahr. Davon trage die Stadt Gotha die Hälfte, so Gösel. Tierpaten übernehmen Futterkosten für einige der Zoo-Bewohner. Der Förderverein des Tierparks unterstützt die Arbeit, sammelt Spenden für Projekte und hilft bei traditionellen Veranstaltungen wie dem Tierparkfest Anfang September und beim Halloween-Fest.