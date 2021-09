Erfurter Camerata spielt in Wandersleben

Wandersleben. Konzert im Rahmen des Festivals Güldener Herbst

Der Güldene Herbst wird in Wandersleben erlebbar. Im Rahmen des Festivals Alte Musik tritt am Samstag, 2. Oktober, um 15.30 Uhr die Erfurter Camerata in der Petrikirche Wandersleben auf. Ihr Familienkonzert hat das Ensmeble „Mit Musizier‘n und Saitenspiel laßt uns machen Freuden viel!“ überschrieben. Die Erfurter Camerata hat sich unter der Leitung von Dieter Schumann in Deutschland durch die Aufführung historischer Musik über viele Jahre hinweg einen Namen gemacht. Zum Konzerterlebnis trägt auch der Auftritt der Musiker in Kostümen aus der Zeit der Renaissance bei.

Tickets gibt es bei reservix: 10 Euro (erm. 5 Euro) und an der Tageskasse.

