Erfurter eröffnen Beachvolleyballanlage in Neudietendorf

Neudietendorf. In der Landeshauptstadt findet sich kein passender Standort. Die „SG Erfurt electronic“ investiert 60.000 Euro und viele Stunden in Eigenleistung.

Nach zwei Monaten Bauzeit eröffnete Freitagnachmittag eine neue Drei-Felder-Beachvolleyballanlage. 60.000 Euro und viele Stunden Eigenleistung investierte der Verein „SG Erfurt electronic“ auf dem Sportplatz des JFC Nesse-Apfelstädt. Das Geld spendeten Mitglieder des größten Erfurter Volleyballvereins, Sportfreunde und Firmen, hinzu kamen Fördermittel, sagte Vereinsvorsitzender Christian Raschke.

Der Wunsch nach einer Beachvolleyballanlage entstand zum 30-jährigen Vereinsgeburtstag vor zwei Jahren. In Erfurt fand sich kein geeignetes Gelände. In Gamstädt hätte der Platz nur für zwei Felder gereicht. Der Kontakt nach Neudietendorf entstand über den Ortsteilbürgermeister Andreas Schreeg (SPD), so Raschke weiter. „Wir sind vom ersten Tag an so herzlich aufgenommen worden.“

Zwei Vereine teilen sich jetzt den Sportplatz

„Wir haben uns von Anfang an gefreut und uns mit den neuen Nachbarn gleich verstanden“, so Stefan Watzke. Der Vorsitzende des JFC sagte, dass die Beachvolleyballanlage den Standort attraktiver macht. Die sanitären Anlagen und das Vereinsheim werden gemeinsam genutzt. Der Übungsbereich der Fußballspieler zog auf dem weitläufigen Gelände um, auf der Fläche ist jetzt der Volleyballplatz.

Der Erfurter Vereins-Chef schätzt die schnelle Bahnanbindung nach Erfurt, auch sind Sportler bereits mit dem Fahrrad nach Neudietendorf gefahren. Der Sportplatz ist fußläufig gut vom Bahnhof erreichbar, der Radweg führt vorbei. Genutzt werden soll die Anlage für den Trainingsbetrieb, aber auch den Freizeitbereich.

Obwohl es zur Eröffnung Freitagnachmittag regnete, nutzten die ersten Spieler bereits die neue Anlage. Foto: Ralf Ehrlich

Christian Jacob (CDU) kündete an, dass er offen für eine gemeinsame Lösung ist, was das in die Jahre gekommene Sportlerheim anbetrifft. Finanzielle Versprechungen machte der Bürgermeister der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt nicht.