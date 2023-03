Ergänzung für die Sammlung der Stiftung Schloss Friedenstein: Aufgeklärte Stickerin

Gotha. Die Stiftung Schloss Friedenstein erweitert ihr Repertoire und kauft ein Porträt der Prinzessin Marie Charlotte Amalie von Sachsen-Meiningen für die Gothaer Sammlung.

Entspannt, offen und zugewandt schaut Marie Charlotte Amalie von Sachsen-Meiningen auf ihrem Porträt auf die Betrachter. So beschreibt Anne Kaestner, eine Sprecherin der Stiftung Schloss Friedenstein, den jüngsten Erwerb der Sammlung. Elegant gekleidet sitze sie auf einem Sessel und stützt sich mit verschränkten Unterarmen auf ihren Stickrahmen. Vor ihr auf dem Rahmen liegt das geöffnete Garnkästchen. Abgesehen von der aufwendigen Kleidung vermittelt das Porträt den Eindruck eines fast intimen Momentes der privaten Konversation, der sich deutlich unterscheidet von dem offiziell-repräsentativen Charakter früherer Fürstenporträts.

Die Stiftung Schloss Friedenstein habe kürzlich dank der Unterstützung des Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha auf dem deutschen Kunstmarkt das Gemälde Marie Charlotte Amalies erworben, berichtet Kaestner. Es stamme aus dem Besitz der Nachfahren Bernhard von Lindenaus, der am Gothaer Hof eine bedeutende Rolle spielte. Es handelt sich um eine deutlich vergrößernde Wiederholung eines Gemäldes im Besitz der Staatlichen Museen zu Berlin, Gemäldegalerie. Das Werk ist jetzt im Rundgang durch die historischen Räumlichkeiten auf Schloss Friedenstein zu sehen.

Für die Sammlungen bedeute der Erwerb des Porträts eine wichtige Ergänzung, wie Timo Trümper, Direktor Wissenschaft und Sammlungen auf Schloss Friedenstein, betont: „Aus kunsthistorischer Sicht ist die hohe malerische Qualität des Gemäldes hervorzuheben, die sich vor allem in der Darstellung verschiedener stofflicher Details zeigt.“

Fürstin als Sinnbildweiblicher Tugend

Darüber hinaus sind sowohl die dargestellte Mode als auch die Tätigkeit des Stickens als Sinnbild weiblicher Tugend eine „wunderbare thematische Ergänzung im Kontext der Kulturgeschichte und Residenzkultur“.

Dieser Bildtypus des „höfischen Privatporträts“ kam in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, an deutschen Höfen in Mode und war eine Spezialität des Porträtmalers Johann Georg Ziesenis (1716-1776), der für verschiedene deutsche Fürstenhöfe tätig war.

Zum Zeitpunkt der Entstehung des Bildes steht die Prinzessin kurz vor einem entscheidenden Schritt in ihrem Leben: Sie wird Prinz Ernst, den späteren Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg heiraten und bis zu dessen Tod im Jahr 1804 auf Schloss Friedenstein leben. Sie bekommt drei Söhne, von denen der älteste stirbt und der mittlere der schillernde Herzog August werden wird: Künstler, Bewunderer Napoleons und verantwortlich für herausragende Sammlungszuwächse auf dem Friedenstein.

Marie Charlotte Amalie gilt als gebildete Fürstin der Aufklärung, die die naturwissenschaftlichen Interessen ihres Mannes, vor allem auf dem Gebiet der Astronomie, unterstützt und mit führenden Wissenschaftlern ihrer Zeit korrespondiert. Nach dem Tod des Herzogs verlässt sie gemeinsam mit dem Hofastronomen Franz Xaver von Zach Gotha und lebt mit ihm mehrere Jahre in Marseille und Genua, wo sie 1827 stirbt.

Öffnungszeiten Schloss Friedenstein, Herzogliches Museum: Mittwoch bis Sonntag 10 bis 16 Uhr.