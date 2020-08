Tambach-Dietharz. Einführungskurs für gestresste Menschen am 29. August in Tambach-Dietharz.

Sauerstoff tanken in der freien Natur, das ist gesundheitsfördernd. Deshalb bietet die Tourist-Information Tambach-Dietharz etwas Besonderes an. So haben interessierte Bürger am Samstag, 29. August, Gelegenheit, an einem Einführungskurs zum Thema Erholung in der Natur teilzunehmen. Der Kurs beginnt um 8.30 Uhr.