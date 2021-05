An der Weimarer Straße 189 im Gothaer Ortsteil Siebleben hat Familie Falkenstein, im Bild Carolin, Martin und Amalia (8) als kleinen Trost für die in diesem Jahr ausgefallenen Walpurgisnacht-Feste an einen Strauch gebastelte kleine Hexen befestigt und die Hexenmutter Hekate auf einen Stuhl gesetzt.