Erklär mir den Krieg: Online-Panel der Evangelischen Akademie in Neudietendorf

Neudietendorf. Bei einer Online-Diskussionsveranstaltung der Evangelischen Akademie kommen Medienschaffende und Akteure der politischen Jugendbildung ins Gespräch.

Die Auswirkungen des russischen Kriegs gegen die Ukraine sind im Alltag von vielen Kindern und Jugendlichen deutlich spürbar. Doch wie erklärt man ihnen den Krieg? Wie gelingt der richtige Umgang damit in der politischen Bildung und in Kinder- und Jugendmedien? Um diese Fragen dreht sich die Online-Diskussionsveranstaltung der Evangelischen Akademie Thüringen, „Erklär mir den Krieg – Politische Bildung im Gespräch mit Kinder- und Jugendmedien“, am Mittwoch, 3. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr.

In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung wird zu einem Online-Austausch zwischen Kinder- und Jugendmedienschaffenden und Akteuren politischer Bildung eingeladen. Mit dabei sind Kika-Redakteur Thomas Miles, rbb-Redakteurin Anke Pelzer, Kommunikationswissenschaftler Sven Jöckel (Uni Erfurt), Johannes Girke (Kooperative Berlin) und Ole Jantschek (Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung). Die Moderation übernimmt Annika Schreiter von der Evangelischen Akademie Thüringen.

Anmeldung unter: evangelische-akademien.de/veranstaltung