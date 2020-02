Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erlebnisreiche Ferien in der Fahner Höhe geplant

Die Winterferien stehen vor der Tür und auf die Kinder und Jugendlichen von der Fahner Höhe wartet ein abwechslungsreiches Programm.

Los geht es am Montag, 10. Februar, mit einer Linoldruck-Werkstatt im Jugendclub Dachwig. Von 13 bis 18 Uhr können einfarbige Kleidung, Taschen und Rucksäcke mit der Drucktechnik bunt verziert werden. Am Dienstag ist ein Ausflug in das Erlebnisbad Saalemaxx in Rudolstadt geplant. Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Busbahnhof Gotha am Mühlgrabenweg. Geld für den Eintritt ab 17,50 Euro sowie für Fahrkarten sollte mitgebracht werden. 16.30 Uhr plant die Gruppe, wieder in Gotha zu sein.

Am Mittwoch, 12. Februar, lädt der Jugendclub Großfahner von 13 bis 18 Uhr zu einem Sporttag mit Selbstverteidigung und einen Wettbewerb im Rollerfahren. Am Donnerstag steht ein Ausflug nach Oberhof an mit Reifenrodeln und einem Besuch der Glasbläserei für insgesamt sechs Euro. Hinzu kommen Kosten für Fahrkarten. Treffpunkt ist um 10 Uhr an den Bushaltestellen am Hauptbahnhof Gotha. Dort ist die Gruppe gegen 17 Uhr zurück. Die Ferienwoche endet am Freitag im Jugendclub Dachwig, wo von 13 bis 18 Uhr Uhren gebaut und gestaltet werden können.

Anmeldungen nimmt Sozialarbeiterin Julia Heß unter Telefon: 0160/23 95 479 entgegen.