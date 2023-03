Erlebnisturm auf dem Inselsberg öffnet wieder

Bad Tabarz. Zum 1. April steht der Erlebnisturm auf dem Großen Inselsberg wieder Besuchern offen. Dann gelten neue Öffnungszeiten.

Noch herrscht Winterstimmung auf dem höchsten Gipfel des Landkreises Gotha. Doch ab dem 1. April soll der Erlebnisturm auf dem Großen Inselsberg wieder für die Besucher zugänglich sein.

Ab 1. April gelten neue Öffnungszeiten. So ist der Erlebnisturm nur noch von Donnerstag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zugänglich. Montag bis Mittwoch bleibt der Turm geschlossen. Für Gruppen besteht die Möglichkeit außerhalb der Öffnungszeiten einen Termin zu vereinbaren, erklärt Kuramtsleiter Marcel Wedow von Bad Tabarz.

Im höchsten Trauzimmer Thüringens kann in 930 Meter Höhe an jedem Tag in der Woche geheiratet werden. Dazu sollten Brautpaare sich mit dem Standesamt in Friedrichroda in Verbindung setzen.