Erleichterung für Gastronomen in Gotha

Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) plant eine finanzielle Erleichterung für Gastronomen. Er will dem Stadtrat vorschlagen, dass bereits gezahlte Gebühren für die Nutzung der Freiflächen vor den Restaurants zurückgezahlt werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Ein entsprechender Vorschlag werde dem Stadtrat am 24. Juni zur Beschlussfassung vorgelegt, kündigt Stadtsprecher Maik Märtin an. Kreuch reagiere damit auf die angespannte Lage der Gastronomen in der Gothaer Innenstadt. Neben den Baumaßnahmen bereiteten vor allem die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen ihnen große Schwierigkeiten. Mit der Rückzahlung der Sondernutzungsgebühren solle die finanzielle Last der Betroffenen zumindest ein Stück weit abgefedert werden.