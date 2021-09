Ermäßigung für Museen und Tierpark

Gotha. Gutscheinheft der Familienkarte gibt es ab sofort auch in Gotha-Information

Das Gutscheinheft für die Thüringer Familienkarte gibt es ab sofort neben der Impfstelle in der Kastanienallee auch in der Tourist-Information am Hauptmarkt.

Der Landtag hat beschlossen, dass jedes kindergeldberechtigte Kind in diesem Jahr ein Guthaben im Wert von 50 Euro erhalten kann, um damit ermäßigt oder, kostenlos Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Thüringen nutzen zu können. Die Gutscheine können bis zum 14. November in über 200 Kultur- und Freizeiteinrichtungen eingelöst werden, In Gotha unter anderem im Tierpark, den Museen im Schloss Friedenstein oder dem Mehrgenerationenhaus möglich.

Die Familienkarten können in der Gotha-Information während der regulären Öffnungszeit gegen Vorlage des Informationsschreibens und des Kindergeldbescheids abgeholt werden. Maja Neumann, Sprecherin der Kultourstadt Gotha, weist darauf hin, dass für Familien, die kein Schreiben erhalten haben, Formulare zum Beantragen bereitliegen.

Die Tourist-Information am Hauptmarkt hat Montag bis Freitag, von 10 bis 18 Uhr, sowie Samstag, von 10 bis 16 Uhr, geöffnet.

www.tmasgff.de/familienkarte