Ermittlungen führen zu Reifendieb - Teures E-Bike gestohlen - Zeuge beobachtet Diebstahl

Landkreis Gotha Das sind die Meldungen der Polizei für den Landkreis Gotha.

Am Sonntagabend hat eine Zeugin einen vermeintlichen Diebstahl beobachtet. Wie die Polizei mitteilte, begaben sich gegen 22.15 Uhr Unbekannte auf ein Grundstück in der Louisenstraße in Waltershausenund entwendeten dort mehrere Autoreifen.

Die eingeleiteten Ermittlungen führten zu einem 35-Jährigen. Bei ihm konnten die Polizisten das Beutegut auffinden und sicherstellen. Gegen den 35-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

E-Bike geklaut

Am Sonntag haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße in Gotha verschafft und aus dem Kellerbereich ein E-Bike der Marke Haibike, Modell Sduro 2.0 im Wert von ca. 2400 Euro entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen (Bezugsnummer 0156793/2021).

Aufmerksamer Zeuge beobachtet versuchten Diebstahl

Am Sonntagnachmittag hat ein Zeuge gegen 15.20 Uhr die Polizei informiert, weil sich mehrere Personen gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Auenstraße in Mechterstädt verschafft haben und nicht auszuschließen war, dass diese einen Diebstahl begehen könnten.

Als die Unbekannten den Zeugen bemerkten, flüchteten sie laut Polizeiangaben mit einem Auto. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in Wutha-Farnroda kontrolliert werden.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um drei Männer im Alter von 24, 25 und 27 Jahren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts von dem Firmengelände entwendet.

Bauliche Veränderungen am Fahrrad

Am Sonntagabend haben Polizeibeamte gegen 20 Uhr einen 40-Jährigen mit seinem E-Bike in der Mohrenstraße kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte die Polizei fest, dass an dem Fahrrad bauliche Veränderungen vorgenommen wurden.

Aufgrund dieses Umbaus wären eine Fahrerlaubnis für das Führen im öffentlichen Verkehrsraum, sowie ein gültiger Versicherungsschutz erforderlich gewesen. Beides konnte der Mann nicht vorweisen.

Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Methamphetamin. Der Radfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und durfte seine Fahrt nicht weiter fortsetzen. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

