Ermittlungen wegen versuchten Totschlags - Frau verletzt in Gotha fremdes Baby

Gotha. In Gotha hat eine Frau auf der Straße unvermittelt ein fremdes Baby angegriffen und verletzt. Jetzt wird gegen die 40-Jährige wegen "versuchten Totschlags" ermittelt.

Am Donnerstagnachmittag kam es in Gotha zu einem Polizeieinsatz in der Oststraße. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei eine 40-Jährige dort auf eine Mutter mit ihrem Baby in einer Trage getroffen und habe das Kind aus bislang ungeklärten Gründen unvermittelt angegriffen.

Das Mädchen sei dabei verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr. Die Mutter blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags umgehend aufgenommen. Gegen die Täterin wurde ein "Unterbringungsbefehl" erlassen.