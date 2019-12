Ernestiner halten Erinnerung an Hilde Mangold wach

Schülerinnen der Klassen 10 und 12 des Gymnasiums Ernestinum gingen am Mittwoch auf Spurensuche. Gemeinsam mit Schulleiter Lutz Wagner und Klassenleiterin Kristiane Roßmeier besuchten sie das Grab von Hilde Mangold (1898-1924) auf dem Gothaer Hauptfriedhof.

Die Grabstätte erinnert an die in Gotha geborene bedeutende Wissenschaftlerin, die 1918 ihr Abitur am Ernestinum ablegte, was zu damaliger Zeit als Mädchen ungewöhnlich war. Gerade weil Hilde Mangold eine Schülerin des Ernestinums war, ist es ein Anliegen der Schulgemeinschaft, sich für den Erhalt der Grabstätte einzusetzen. So wurde bereits im Jahr 2010 ein Patenschaftsvertrag zwischen der Stadt Gotha und der Vereinigung ehemaliger Schüler des Gymnasiums geschlossen.

Die Grabanlage befindet sich derzeit in einem sanierungsbedürftigen Zustand. 25.000 Euro sind für die Sanierung veranschlagt. Seit Jahren gebe es Überlegungen, was man tun könne, erklärt Lutz Wagner. „Wir stehen eng mit der Stadt in Verbindung und sind auf einem guten Weg, dass das Grab im nächsten Jahr saniert werden kann“, so der Schulleiter weiter.

Die Gestaltung der Grabfläche, auf der sich auch der Grab-Obelisk der Eltern Hilde Mangolds befindet, liegt in der Hand des Garten-, Park- und Friedhofsamtes der Stadtverwaltung. So müssen neben der zwölf Meter langen Umzäunung auch 168 Zier-Rosen, die diese aufweist, neu angefertigt werden. Des Weiteren müssen die Grabsteine gereinigt werden.

„Wir haben große Unterstützung in der Finanzierung erhalten“, verrät Lutz Wagner den Schülern. So fördert die Kulturstiftung der Stadt das Projekt mit einer Summe von 8000 Euro, und weitere 5000 Euro stellt die Vereinigung ehemaliger Schüler des Gymnasiums Ernestinum zur Restaurierung und Instandsetzung der Grabstätte zur Verfügung.

Am Mittwoch überreichte Vorstandsvorsitzender Ralf Schomburg von der Stiftung Westthüringen einen Spendenscheck in Höhe von nochmals 1000 Euro. Durch Spendeneinnahmen von Friedhofsführungen und anderen Aktivitäten, die durch die Stadtverwaltung initiiert worden sind, kamen 11.000 Euro zusammen. „Uns fehlen jetzt noch 1000 Euro“, konstatierte der Schulleiter. Für diesen Restbetrag gebe es bereits Signale und zwar von der Universität Freiburg. Hier war Mangold am Zoologischen Institut beim Embryologen Hans Spemann tätig gewesen. Sie experimentierte an Embryonen, diese Forschungen brachten später Spemann den Nobelpreis ein. 1924 starb Hilde Mangold bei einem tragischen Unfall.