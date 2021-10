Erneut antisemitischer Vorfall an der Gedenkstätte "Alte Synagoge"

Gotha Nachdem bereits am Freitag eine Veranstaltung zum Gedenken der jüdischen Synagoge gestört wurde, kam es am Samstag erneut zu einem Übergriff.

Am Samstagabend fand erneut eine Veranstaltung zum Gedenken der jüdischen Synagoge an der Gedenkstätte "Alte Synagoge" statt.

Gegen 23.15 Uhr zog eine vierköpfige verkleidete Personengruppe an der nahegelegenen Gartenstraße an besagter Veranstaltung vorbei. Eine als Nonne verkleidete Person sowie eine Person mit einer sogenannten Schnabelmaske zeigten beim Vorbeigehen den "Hitlergruß" in Richtung der Veranstaltung. Die Personengruppe entfernte sich anschließend unentdeckt über die Pfortenstraße in Richtung Innenstadt.

Bereits am Freitag kam es zu einem antisemitischen Vorfall an der Gedenkstätte.

Die Polizei in Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich dringend unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0254393 zu melden.

