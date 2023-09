Ernstroda: Vorbereitung auf Kommunalwahl in Thüringen

Ernstroda. Ortsschaftrat tagt in Ernstroda im Gemeindehof

Die Vorbereitung der Kommunalwahl im kommenden Jahr steht bei der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates in Ernstroda im Zentrum des öffentlichen Teils. Dabei geht es um eine Änderung der Hauptsatzung. Als Haupttermin für die Kommunalwahlen in Thüringen ist der 26. Mai 2024 anberaumt wordne. An diesem Tag sollen die Gemeinde-, Stadt- und Ortschaftsräte sowie die Kreistage gemeinsam mit Landräten, Oberbürgermeistern und Bürgermeistern gewählt werden. Die Mitglieder des Ernstrodaer Ortschaftsrates kommen zu ihrer Sitzung im Sitzungszimmer des Gemeindehofs, Alte Hauptstraße 38 zusammen. Die Sitzung beginnt 19 Uhr mit einer Fragestunde für Bürger und Mitglieder des Ortsteilrates.