Erntemarathon im Kreis Gotha zieht sich in die Länge

Kreis Gotha. Lage bei den Landwirten im Kreis Gotha unterschiedlich. Bauern im Fahner Land haben Korn bereits in der Scheuer

Die Landwirte im Kreis Gotha stehen vor einem Erntemarathon. Mitte August ist vielerorts das Getreide noch nicht vom Halm. „Wir sind gerade einmal bei der Hälfte“, sagt Jochen Zellmann, Chef des Landwirtschaftlichen Zentrums „Hörseltal“ Mechterstädt. Noch 1000 Hektar müssen gedroschen.

In den vergangenen beiden dürren Jahren war am 22. August bei den Agrarprodukten Schwabhausen die Getreideernte beendet. Jetzt müsse noch zwei Wochen gedroschen werden, kalkuliert Marcel Schlott. Setze sich das regnerische Wetter fort, könnten daraus ganz schnell vier oder sechs Wochen werden, sagt der leitender Mitarbeiter für Feldbau bei den Schwabhäuser Landwirten.

Ganz anders die Lage bei der Genossenschaft Agrarprodukte Großfahner. „Wir sind mit der Getreideernte fertig“, sagt Nico Scheringer, zuständig für Feldanbau. Vergangenen Samstag ist auf den insgesamt 1600 Hektar das letzte Korn gedroschen worden. Scheringer weiß auch warum. „Wir liegen nicht so hoch.“ Im Thüringer Becken sei die Getreideernte so gut wie erledigt.

Bei Schwabhausens Landwirten steht hauptsächlich noch Weizen, um die 750 Hektar. An einem guten Tag schaffen deren drei Mähdrescher 120 Hektar, dann müsse das Mähwerk aber von zehn Uhr morgens bis in die Nacht hinein rotieren. Das sei momentan nicht abseh- und machbar, höchstens 50 Hektar am Tag, sagt Schlott mit Blick aus Wettervorhersagen.

Zur Verzögerung südlich der Fahner Höhe habe das kalte, regnerische Frühjahr beigetragen. Jetzt fehle die Sonne, sagt Hörseltal-Leiter Zellmann. Im Juni in der Kornfüllungsphase sei es zu trocken gewesen. Zellmann rechnet für seine Genossenschaft mit einer durchschnittlichen Ernte. Das sei aber ein Erfolg gegenüber den letzten drei miserablen Ernten zuvor.

Scheringer spricht bereits jetzt von einer guten Ernte 2021. Die größeren Niederschlagsmengen im Vergleich zu den beiden trocknen Jahren zuvor haben dazu beigetragen. Außerdem sei der Landstrich bei Gewittern von Hagel verschont geblieben. „Glück gehört dazu“, weiß auch sein Mechterstädter Kollege; Zellmann: „Wir sind guter Dinge, dass wir alles noch vom Halm kriegen.“

Die Marktentwicklung spielt den Bauern jetzt auch in die Karten. Die aktuellen Getreidepreise sind nach oben geschossen. Aufgrund der Vorverträge werde dieses Plus jedoch nur noch für Restmengen wirksam. Außerdem verliere das Korn, wenn es lange steht, sich legt und auswächst an Qualität. Es bestehe aber die gute Aussicht, mehr Erlös fürs Getreide erzielen zu können als die drei Jahre zuvor.

Der Dinkel-Anbau gewinnt an Bedeutung

Um gegen Wetterunbilden noch besser gewappnet zu sein, setzen Großfahners Agrarier auch auf den Anbau von Dinkel, etwa 200 von insgesamt 1600 Hektar hatten die Landwirte damit bestellt. Das Urkorn sei als letztes gedroschen worden, berichtet Scheringer. Es sei widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und auf dem Markt gefragt. In Ebeleben gebe es jetzt eine Anlage zum Entspelzen. So müsse der Dinkel nicht mehr nach Bayern zum Schälen gefahren werden. Außerdem müsse für Dinkel-Anbau weniger Dünger, Pflanzenschutzmittel, Wachstumsregler eingesetzt werden. Letztere werden unter anderem gesprüht, damit die Halme nicht hochschießen, sich bei Regen und Wind legen. Dazu tragen auch Zuchterfolge bei.

Schon jetzt blickt Scheringer zum Mais. „Der steht drei Meter hoch, so üppig wie noch nie.“ Bei Luzerne gehe es jetzt an den dritten Schnitt. Im vorigen trockenen Jahr seien bei der Futterpflanze nur zwei Schnitte möglich gewesen. Scheringer: „Dieses Jahr sieht alles bei uns positiv aus. Wir können nicht jammern.“