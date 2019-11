Der Haupteingang zur Agentur für Arbeit befindet sich in der Schönen Allee 5 in Gotha.

Erst Termin, dann Beratung bei der Bundeswehr in Gotha

Das Karrierecenter der Bundeswehr Erfurt berät einmal im Monat junge Menschen über Chancen bei der Bundeswehr – auch als Zivilist. Die nächste individuelle Beratung ist am 21. November im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Gotha in der Schönen Aussicht 5. Im persönlichen Gespräch gibt es umfassend Informationen zum freiwilligen Wehrdienst und zur Laufbahn als Soldat auf Zeit. Ausbildung, Studium, späterer Einsatz und Perspektiven nach der aktiven Zeit beim Bund sind Themen. Grundsätzlich steht die Bundeswehr Männern und Frauen ab dem 17. bis zum 40. Lebensjahr offen. Termine müssen vorher vereinbart werden: Montag bis Donnerstags, 08.00 – 16.00 Uhr unter der Rufnummer 0361/65 85 71 10 oder per Mail an KbbErfurt@bundeswehr.org.