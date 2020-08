Gotha. Die Notaufnahme am Gothaer Klinikum wurde in einem halben Jahr Bauzeit modernisiert. 33.000 Patienten im Jahr werden hier behandelt.

Mehr als ein halbes Jahr wurde an der Notfallambulanz am Helios-Klinikum in Gotha gebaut. Grund: Die Räumlichkeiten waren mittlerweile zu klein geworden. Jetzt präsentiert sich die Einrichtung nicht nur optisch in hellen Farben, sondern auch modern und zeitgemäß für die Patienten.