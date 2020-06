Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erste Erfolge bei Gothaer Spendenaktion

Erste Erfolge bei der ins Leben gerufenen Spendenaktion für Gothas Partnerstadt Adua kann der Städtepartnerschaftsverein Gothadua vermelden. Gemeinsam mit der Stadt hatte er im Mai dazu aufgerufen Spenden für die äthiopische Bevölkerung zu sammeln. Grund sind die schlechten hygienischen Zustände und die mangelnde Infrastruktur im Land.

Seit dem Spendenaufruf seien 5300 Euro zusammengekommen. „Wir sind sehr dankbar für die Bereitschaft der Gothaer, durch Spenden zu helfen“, so Kerstin Götze-Eismann, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Gothadua. Zusätzlich mit 2500 Euro aus vorangegangen Spenden können nun 7800 Euro an die Organisation Adwa Victory Development Association in Adua überwiesen werden. Bisher wurden 3500 Euro überwiesen, der Rest wird angewiesen, sobald Nachweise zur Verwendung vorliegen.

Die Adwa Victory Development Association organisiert mit dem Geld Hygiene- und Lebensmittellieferungen an in Not geratene Familien, dem Waisenhaus in Adua sowie an alte Menschen, die sich nicht versorgen können.

Eigentlich wollten die Vereinsmitglieder im Juni ihr fünfjähriges Bestehen mit Vertretern aus der Partnerstadt feiern. Das soll am 13. Juni 2021 nachgeholt werden.

Weitere Informationen gibt es unter www.gothadua.de.