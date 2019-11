Schmerbach/Gräfenhain Schmerbach/GräfenhainDie Kleintierhalter im Kreis Gotha eröffnen am Wochenende ihre Ausstellungssaison. In Schmerbach und ...

Erste Tierschauen

Die Kleintierhalter im Kreis Gotha eröffnen am Wochenende ihre Ausstellungssaison. In Schmerbach und Gräfenhain gibt es Tierschauen. Der Kleintierzuchtverein Gräfenhain führt in der Turnhalle eine Schau mit Vereinen aus Ohrdruf, Tambach-Dietharz und dem Thüringer Club durch: Samstag von 9 bis 18 Uhr, Sonntag 9 bis 16 Uhr. Die Emsetal-Schau mit Kaninchen ist Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 9.00 bis 16.30 Uhr im Bürgerhaus Schmerbach zu sehen. (wifi)