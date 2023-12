Erste Touristen schlagen im Wohnmobil-Bahnhof Friedrichroda auf

Die ersten Wohnmobile sind am Wohnmobil-Bahnhof Friedrichroda eingetroffen. Die Touristen konnten sich sogleich am Weihnachtsmarkt mit ausschließlich handgemachten Produkten in und um Güterschuppen und künftiges Waldgeister-Domiuel erfreuen.

Friedrichroda Touristen mit Caravan und Wohnanhänger finden neuen Anlaufstelle im Kreis Gotha. Bahnhof Friedrichroda ist für Wohnmobilisten hergerichtet. Heilklimatischer Kurort des Landkreises Gotha ist um ein touristisches Angebot reicher.

Peter Riecke

Die heilklimatische Kurstadt im Südwesten des Landkreises Gotha ist um ein touristisches Angebot reicher. Am Freitagnachmittag um 17 Uhr eröffnete der Wohnmobil-Bahnhof Friedrichroda an der Bahnhofstraße für die ersten Wohnmobilisten und zugleich mit einem großen Weihnachtsmarkt, der bis 22 Uhr am Freitag und noch einmal am Samstag von 14 bis 22 Uhr währte und mit mehreren hundert Gästen sehr gut besucht war.

Gute Stimmung herrschte zur Eröffnung im "Güterschuppen". Rechts Mitinhaberin Manuela Ortlepp, hier mit Heiko Merrbach vom Xadis-Tonstudio. Foto: Peter Riecke / Archiv

Falk Ortlepp, der gemeinsam mit seiner Gattin Manuela den Wohnmobil-Standort im Bahnhofsareal ausgebaut hat, nennt es „Soft-Opening“, also allmähliche Eröffnung, denn eine offizielle Eröffnung mit Vertretern der Baufirmen, der Kommune und der Fördermittel-Geber wird es im Februar 2024 geben. Bis dahin ist auch das Kinderbekleidungsgeschäft „Waldgeister“ von Manuela Ortlepp in die anstelle des völlig maroden Bahnhofsgebäudes neu gebauten Halle umgezogen. Dort kommt auch die Rezeption hinein.

Weihnachtsmarkt soll es nächstes Jahr wieder geben

Am Freitag und Samstag bot sie noch Platz für eine Teil der 30 Stände des Weihnachtsmarktes, der ausschließlich Handgemachtes anbot. Die Anbeiter kamen aus dem Kreis Gotha, Eisenach und in einem Fall aus Baden-Württemberg. Den Weihnachtsmarkt soll es auch im nächstens Jahr am zweiten Adventswochenende wieder geben. Die Ortlepps hatten viel Zulauf erwartet, waren dann aber doch von der großen Besucherzahl überrascht.

Technisch ist der „WoMo-Bahnhof Friedrichroda“ so gut wie fertig. Hier Falk Ortlepp im Geschirrspül-Raum. Foto: Peter Riecke / Archiv

Auch die ersten mit Wohnmobilen reisenden Touristen nutzen den Platz. Die 32 Stellplätze sind befestigt und mit Stromanschlüssen versehen. Toiletten, Duschräume und Räume für Abwasch und zum Wäsche waschen und Trocknen sind einsatzbereit. Jeder Duschraum hat eine Fußbodenheizung und ist mit Motiven aus der Region gestaltet. Die Wärme kommt von einer Wärmepumpe. Strom liefert, wenn es hell genug ist, eine große Solarstrom-Anlage, die sich über das gesamte Dach der neuen Halle erstreckt.

Die Ortlepps gehen von etwas 80 Prozent Eigenversorgung bei der Energie aus. Eine Einspeisung von 175 Kilowattstunden pro Jahr ist prognostiziert. Die Förderung sollte ursprünglich 35 Prozent der förderfähigen Kosten betragen. Da sich die Baukosten jedoch deutlich erhöhten und eine nachträglich Beantragung höherer Beträge nicht möglich war, hat sich dieser Anteil verringert.

Das Bahnhofsgebäude erwies sich als baulich in so desolatem Zustand, dass ein Neubau notwendig wurde Erhalten geblieben ist der Güterschuppen, der nun für Veranstaltungen mit Gastronomie geeignet ist. Rund 2,5 Millionen Euro wurden investiert.