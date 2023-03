An der Gutsmuths-Gedächtnishalle soll ein Flohmarkt aufgebaut werden (Symbolbild).

Erster Dorfflohmarkt in Rödichen

Schnepfenthal. Der neu gegründete Dorfverein in Schnepfenthal-Rödichen kündigt für das Wochenende eine Veranstaltung an.

Der neu gegründete Dorf-Verein in Schnepfenthal/Rödichen veranstaltet am Sonntag, 19. März, den ersten Dorfflohmarkt. An der Gutsmuths-Gedächtnishalle können sich Interessierte von 10 bis 18 Uhr auf Schnäppchenjagd begeben. Für Kaffee und Kuchen, natürlich hausgemacht, sei auch gesorgt, verspricht Vereinsvorsitzender Emil Hühnergarth. 2022 ins Lebens gerufen, zählt der Verein bereits 44 Mitglieder im Alter zwischen zwölf und 72 Jahren.