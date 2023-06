Erster Flohmarkt im Gothaer Teilhabezentrum

Gotha. Wer mit seinem Verkaufsstand dabei sein möchte, kann sich ab sofort anmelden. Um eine Reservierung wird gebeten.

Zum ersten Flohmarkt lädt das Teilhabezentrum des Bodelschwingh-Hofes Mechterstädt in Gotha am Samstag, den 15. Juli, um 10 Uhr ein. Interessenten für einen Stand können sich bereits jetzt anmelden, heißt es in einer Mitteilung der Diakonie für den Landkreis Gotha weiter. Der Flohmarkt soll im Teilhabezentrum Gotha in der Gartenstraße 14 stattfinden.

„Wir freuen uns über jegliche Art von Verkaufsständen, sei es für Kleidung, Haushaltswaren, Spielzeug, Bücher oder Kunsthandwerk,“ sagt der zuständige Bereichsleiter Thorsten Kilian. „Jeder kann mitmachen!“

Um sicherzustellen, dass alle genügend Platz für Stände bleibt, wird um Reservierung gebeten. Kontakt: Frau Hohmann: 03621 219315. Die Standplatzgebühren betragen 20 Euro Kaution je Stand.