Erster Siebleber Stubenfasching

Präsident Eckhard Hunoldt sang mit Antonia Schatz das Eröffnungslied. Mit dem Seniorenfasching startete der Karnevalsverein des Gothaer Ortsteils Siebleben, Cacubagosi, am Samstag, dem 1. Februar, in seine 49. Saison unter dem Motto "Uns wird's nicht Eng(im)land".

Normalerweise wären die Siebleber Karnevalisten gerade in den letzten Zügen der Vorbereitungen für das große Faschingswochenende. Die Tänzer würden sich dehnen, die Redner ihre Stimme ölen, und einer wäre wohl auch damit beschäftigt, die alten Kachelöfen des Gasthauses Vier Jahreszeiten anzuheizen. Doch die große Show fällt in diesem Jahr aus, in dem das 50-jährige Bestehen gefeiert werden sollte.