Erwachsenenbildung unter Herzog Ernst I. in Gotha

Gotha. Vortrag in der Forschungsbibliothek beleuchtet Entwicklungen in Sachsen-Gotha in der Mitte des 17. Jahrhunderts

Die Forschungsbibliothek Gotha lädt Interessierte am Mittwoch, 17. November, zum Vortrag „Spurensuche – Gotha und die Anfänge der Erwachsenenbildung in Deutschland“ ein. Referent Olaf Kretzer aus Suhl geht der Frage nach, welche Impulse für die Erwachsenenbildung vom Herzogtum Sachsen-Gotha ausgegangen sind, insbesondere von Herzog Ernst dem Frommen sowie dem Pädagogen Andreas Reyher. In einem Forschungsvorhaben werden die Entwicklungen in Sachsen-Gotha in der Mitte des 17. Jahrhunderts nun genauer untersucht. Im Gespräch wird der Stand der Forschung dargestellt.

Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 17. November, um 18.15 Uhr im Spiegelsaal auf Schloss Friedenstein. Es gilt die 2G-Regel. In den Innenräumen muss bis zum Sitzplatz ein qualifizierter Mundschutz getragen werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung wird empfohlen, Tel.: 0361/ 737-5021. Der Eintritt ist frei.