Es brennt wieder im Keller in der Juri-Gagarin-Straße in Gotha

Am Montagabend war der innerstädtische Gothaer Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt noch gut besucht, als immer wieder aus Richtung Gartenstraße das Sondersignal von Feuerwehrfahrzeugen und Rettungswagen erklang. Es musste ein größerer Einsatz sein. Gegen 19.30 Uhr rückte die Gothaer Berufsfeuerwehr zum fünften Male in diesem Quartal nach Gotha-West in die Juri-Gagarin-Straße aus. Noch während der Fahrt, berichtet Einsatzleiter Daniel Hinze, wurde starker Rauch in drei der Treppenaufgänge des Plattenbau-Wohnblocks gemeldet.

So fuhr auch die Drehleiter der Gothaer Berufsfeuerwehr mit zum Einsatzort, ihr folgte die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ohrdruf.

Zwei Tanklöschfahrzeuge, zwei Löschfahrzeuge, ein Fahrzeug für die Einsatzleitung und außerdem die Rettungswagen des Rettungsdienstes Schmolke und des Deutschen Roten Kreuzes hatten sich am Wohnblock platziert. Allein in der Juri-Gagarin-Straße waren rund 30 Feuerwehrleute aktiv. Die Berufsfeuerwehr wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Gotha-Stadtmitte und Gotha-Siebleben unterstützt. Die Wehren Sundhausen und Boilstädt besetzten währenddessen die Feuerwache in der Oststraße.

Der Aufwand für den Einsatz war beträchtlich, da drei betroffene Eingänge gemeldet wurden. Drei Freiwillige Wehren und die Berufsfeuerwehr waren in der Juri-Gagarin-Straße. Foto: Peter Riecke

Der Brand selbst im Keller der Hausnummer 17 konnte von einem Löschtrupp schnell gelöscht werden. Laut einer Polizeimeldung war durch Unbekannte vermutlich Müll in mehreren Kellerabteilen angezündet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 19.30 Uhr Personen beobachtet haben, die sich in der Nähe des Brandortes aufgehalten haben und sich verdächtig verhielten.

In den drei Aufgängen wurden 30 Bewohner evakuiert. Das sei problemlos verlaufen, sagt Einsatzleiter Daniel Hinz. Drei Bewohner im Alter von 31 bis 38 Jahre haben Rauchgasvergiftungen erlitten. Aufgrund von Schäden an Rohren und Leitungen mussten zunächst Wasser und Heizung abgestellt werden. Die Feuerwehr ließ in Absprache mit dem Rettungsdienst die Nutzung der Sporthalle in der Von-Zach-Straße im Fall eines Kälteeinbruchs vorbereiten. Aufgrund der milden Temperaturen konnten die Mieter jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bis Dienstag, 14 Uhr, dauerten die Ermittlungen zur Brandursache an. Die Baugesellschaft Gotha vermag die Kosten der Reparaturen noch nicht zu schätzen. Man sei entsetzt, dass so etwas in so kurzer nun schon wieder passiert ist, sagt Geschäftsführerin Christine Riede.

In dem Keller bietet sich am Dienstag ein Bild der Zerstörung. Teile des Kellerganges und des Treppenaufganges sind verrußt. Die Latten der hölzernen Trennwände sind angekohlt. Auf dem Boden liegt noch, was aus einer zerstörten Abwasserleitung heraus kam.

Das DRK und der Rettungsdienst Schmolke waren vor Ort. Es gab drei Leichtverletzte. Foto: Peter Riecke

Doch die Baugesellschaft hat schnell reagiert. Heiko Wahl, im Schutzanzug und mit Mundschutz arbeitend, ist gemeinsam mit einem Kollegen längst bei der ersten Notreinigung. Er gehört zur Gothaer Firma Thomas Löffel aus der Inselsbergstraße, die auf die Beseitigung von Brandschäden und Wasserschäden spezialisiert ist. Jost Robock und ein weiterer Mitarbeiter der Gothaer Elektro Burscher GmbH bringen neue Lampen an. Christine Riede hat die Information, Heizung und Wasserversorgung seien wieder hergestellt. Die Mieter wurden sicherheitshalber aufgefordert, ihre Kellerboxen zu leeren. Sie werden vorerst verschlossen.

Mehr Fotos im Internet unter ta-gotha.de. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 03621/781503