Das Haus zum Roten Löwen am oberen Hauptmarkt in Gotha ist seit Samstag Geschichte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es war einmal: Der Rote Löwe in Gotha

Das Haus zum Roten Löwen am oberen Hauptmarkt in Gotha ist seit Samstag Geschichte. Das Gebäude wurde im Auftrag der Baugesellschaft Gotha abgerissen. Das Unternehmen musste das historische Gebäude wegen der schlechten Bausubstanz aufgeben, will es aber an der gleichen Stelle in ähnlicher Form wieder aufbauen.

3,5 Millionen Euro will die BGG in den Wiederaufbau investieren. Bis zum Frühjahr 2022 sollen mehrere Wohnungen und Gewerberäume entstehen. Die Baugesellschaft will den Wiederaufbau in Abstimmung mit der aktuellen Sanierung des Hauptmarktes unternehmen. Das Haus stand seit 20 Jahren leer.