Eschenberger forsten ihren Wald auf

Seine Waldretter-Medaille aus Eschenholz zeigt Joshua Stohl (links) stolz in die Kamera, während Bürgermeisterin Ines Laufer Revierförster Ralf Kühnert den Eichenwildling mit einer Wuchshülle schützen.

Trockenheit, Stürme und Borkenkäfer haben in der Fahner Höhe nördlich von Eschenbergen eine große kahle Fläche hinterlassen. 400 Festmeter Fichte mussten entnommen werden, berichtet Revierförster Ralf Kühnert. Um die Fläche wieder aufzuforsten, fanden sich am Dienstagmorgen zahlreiche Eschenberger zusammen.

Bevor es losgeht, bekommen die Kameraden der Jugendfeuerwehr Eschenbergen ihre Waldretter-Medaille. In der ersten Ferienwoche hatte das Forstamt Erfurt-Willrode täglich Pflanzaktionen geplant, an denen sich auch die Eschenberger Kinder und Jugendlichen beteiligt hatten. Ihr Lohn ist die Medaille aus echtem Eschenholz. Unterstützt wurden sie bei der Aktion am Dienstag von weiteren Feuerwehrmitgliedern, darunter Bürgermeisterin Ines Laufer (CDU), sowie weiteren CDU-Vertretern.

Um die Fläche aufzuforsten, werden Wildlinge entnommen, die im Windschatten von Eichen wachsen. Ralf Kühnert setzt nun große Hoffnungen in die Pflänzchen, denn die Eiche ist klimaverträglicher als andere Arten. Neben Fichten hatten auch etliche Buchen und Eschen die vergangenen Jahre nicht überlebt.

Nachdem die Setzlinge entnommen wurden, wurden sie an ihrem neuen Standort eingesetzt und mit einer Wuchs- und Pflanzhülle umschlossen. Dabei zeigt sich, wie trocken der Waldboden ist: Die erste Bodenschicht staubt beim Graben. Und das, obwohl es im September gut geregnet habe, so Ulf Hebestreit von der Forstbetriebsgemeinschaft Eschenbergen.

Das Kunststoffrohr soll nun verhindern, dass die zarten Eichen angefressen werden. „Das sind gute Voraussetzungen dafür, dass die Eichen in drei Jahren aus der Hülle herauswachsen“, sagt Ralf Kühnert. Der Revierförster bekommt in den Ferienwochen Unterstützung von Karl Kopka. Der Zwölfklässler aus Großfahner absolviert ein Praktikum beim Forstamt – kein Pflichtpraktikum, und darüber hinaus unbezahlt, wie Ralf Kühnert betont. Er freut sich über das Engagement des Schülers, denn solches werde gebraucht, um die Fahner Höhe für die Zukunft gut aufzustellen.