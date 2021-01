Essenausgabe bei Liora in Gotha

Gotha. Eine kleine Überraschung gab es für die Gäste der Begegnungsstätte Liora. „Wir konnten ihnen Dank einer Spende des Rotary Clubs Gotha ein deftiges Weihnachtsessen ausgeben“, sagte Sabine Hertzschuch, Leiterin der Begegnungsstätte, des Diakoniewerkes Gotha. Ursprünglich sah es so aus, dass das traditionelle Festessen coronabedingt ausfallen würde. Stattdessen gab es einen Tag vor Weihnachten jedoch zur großen Freude der Liora-Gäste ein Festessen zum Mitnehmen.

40 Entenkeulen mit Rotkraut und Klößen konnten an dankbare Menschen ausgegeben werden, um es dann zu Hause zu genießen.

Seit Montag, 4. Januar, gibt es bei Liora wieder die Möglichkeit, sich eine Mahlzeit am Tag abzuholen und mit nach Hause zunehmen. „Auch wenn es nicht vor Ort in Gemeinschaft gegessen werden kann – wir werden weiterhin ein offenes Ohr für alle Gäste haben“, erklärt

Sabine Hertzschuch.