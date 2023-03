Esst mehr Obst und Gemüse

Bei Conny Möller stehen nicht nur heute zum Tag der gesunden Ernährung Obst und Gemüse auf dem Speiseplan.

Heute sollten wir des Öfteren zu einem Apfel oder einer Banane greifen, statt zu Schokolade. Warum? Weil am 7. März bundesweit der Tag der gesunden Ernährung begangen wird. Das bedeutet für uns, dass heute alle gesund essen sollen.

Meiner Meinung nach braucht es solche Tage oder Aufforderungen nicht. Wer sich gesund ernähren will, tut es sowieso schon. Andere nutzen die Fastenzeit. Fest steht, dass gesunde Ernährung nicht allein damit abgetan ist, auf Süßigkeiten zu verzichten. Man sollte nicht so streng mit sich selbst sein, es kommt halt darauf an, wie viel man isst. Ein Stück Schokolade reicht, aber nicht eine ganze Tafel – das hat schon meine Oma zu mir gesagt.

Doch wenn ich sehe, was in den Einkaufskörben landet, dann müssten öfters solche Ernährungstage angeboten werden. Frisches Obst und Gemüse sieht man dort wenig, sondern vorwiegend Fertiggerichte in allen Variationen. Abwechslung und Vielseitigkeit auf dem Speiseplan, heißt das Zauberwort. Hilfestellung kann man sich bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung holen. In diesem Sinne: Guten Appetit.