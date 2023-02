Europas größtes Folklorefest findet in diesem Jahr in Gotha statt. Bisher haben sich bereits über 2500 Teilnehmer angemeldet.

Europeade in Gotha: 126 Gruppen aus 19 Nationen sind schon angemeldet

Gotha. Für Europas größtes Folklorefest im Juli in Gotha sind schon jetzt etwa 2500 Teilnehmer registriert.

Es sind noch 146 Tage bis zum Auftakt der 58. Europeade in Gotha. Wie Maria Marr vom Thüringer Landestrachtenverband Ende vergangener Woche berichtet, sei schon jetzt eine außergewöhnlich große Zahl an Anmeldungen von Teilnehmern für Europas größtes Folklorefest eingegangen. Es werden parallel dazu immer noch freiwillige Helfer für die Betreuung der Gruppen während der Veranstaltung gesucht.

„Mit Stand vom 24. Januar 2023 haben bereits 2528 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Anmeldung vollzogen. Als Organisatoren sind wir von diesen zeitigen Anmeldungen begeistert“, sagte Marr, die jedoch noch mit vielen weiteren Zusagen rechnet. Insgesamt hätten bereits 126 Gruppen aus 19 Nationen, darunter Belgien, Estland, Spanien, Lettland oder Schweden, ihr Kommen bestätigt. Für die 58. Europeade vom 12. bis 16. Juli werde mit insgesamt bis zu 5000 Teilnehmern gerechnet.

60 Helfer haben sich bereits angemeldet, etwa 140 werden noch gesucht

Die Gäste, die in Gemeinschaftsunterkünften, Hotels und Pensionen, aber auch bei Privatpersonen schlafen werden, sollen von ortskundigen Personen betreut werden. „Damit sich die Welt in Gotha zu Hause fühlt, werden etwa 200 freiwillige Helferinnen und Helfer als Gruppenbetreuerinnen und Betreuer benötigt, die sich fünf Tage lang um das Wohl der Gruppen kümmern“, sagt Marr. Aktuell hätten sich bereits 60 Helfer gemeldet.

Zu ihren Aufgaben gehört es unter anderem, die Gruppen zu begrüßen, in ihre Quartiere zu begleiten, Sprachbarrieren zu überwinden, Auftrittsorte zu besuchen, Sehenswürdigkeiten zu zeigen, Kneipen zu vermitteln und auch bei Wehwehchen zu helfen. Die Teilnehmer der Europeade sind nicht nur in der Kreisstadt, sondern auch in 20 Gemeinden und Städten zwischen Thüringer Wald und Fahner Höhe untergebracht.

Auf der Internetseite www.europeade-gotha.de informiert ein Video über die Aufgaben der Helfer. Eine Anmeldung per Mail zur Unterstützung des kulturellen Ereignisses ist ab sofort möglich unter helfer@europeade-gotha.de als Helfer an.

Neben freiwilligen Helfern sind die Organisatoren auch weiter auf der Suche nach Unterkünften, wie Gothas Oberbürgermeister und Landesvorsitzender des Thüringer Landestrachtenverbands Knut Kreuch (SPD) berichtet. „Wer noch ein Objekt weiß, das zur Unterbringung infrage käme, kann sich gern melden“, so Kreuch, der auch bestrebt ist, während des Festivals möglichst viele Gothaer Vereine auf die Bühne zu bringen.