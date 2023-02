Ex-General stiftet Stücke für DDR-Museum on Gotha

Gotha. Das Gothaer Privatmuseum mit Alltagsgegenständen aus dem sozialistischen Staat öffnet am 4. März 2023. Die Betreiber haben vom letzten Chef der Nationalen Volksarmee einige Exponate in die Sammlung integriert.

Das DDR-Museum „Am Mohren“ eröffnet am Samstag, 4. März, 13 bis 17 Uhr, wieder seine Pforten, teilen die Betreiber der privaten Einrichtung, Veronika und Bernd Biedermann, mit. Die dort ausgestellten Objekte, Tausende inzwischen, sind Originale und spiegeln verschiedene Bereiche des Alltag in der ehemaligen DDR wider.

Beachtenswert ist die Militaria-Sammlung geworden, die nun um einige Stücke des letzten NVA-Chefs, Generalmajor Lothar Engelhardt (1939-2010), aus dem gothaischen Dorf Wangenheim stammend, gewachsen ist. Mit NVA-Außerdienststellung wurde Engelhardt mit Wirkung von 2. Oktober 1990 entlassen. Danach arbeitete er mit Sondervertrag als Berater im Stab Jörg Schönbohms des Bundeswehrkommandos-Ost. Zahlreiche Geschichten könne Bernd Biedermann zu den verschiedenen Uniformen, Orden, Ehrendolchen und anderen Exponaten erzählen.

„Die Ausstellung hat für uns nicht das Ziel, den Osten zu verherrlichen, vielmehr wollen wir die Erinnerung an das Land, an das damalige Leben wachhalten“, so der Museumschef. Und wenn es dann heißt: „Guck mal, das hatten wir auch einmal…“, sind sich Veronika und Bernd Biedermann sicher, alles richtig gemacht zu haben.