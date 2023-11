Ex-Stadtschreiber Reinhard Griebner bleibt mit Gotha verbunden

Der ehemalige Gothaer Stadtschreiber Reinhard Griebner liest in der Gothaer Stadtbibliothek aus seinem Buch "Mauerspechte".

Wie erlebten Kinder den Mauerfall und die sich im Anschluss ändernde Welt im Jahr 1989? In seinem Jugendbuch „Mauerspechte“, das Reinhard Griebner zu seiner Lesung in der Gothaer Stadtbibliothek mitgebracht hatte, spürte der Autor dieser Fragen in der Geschichte um den Berliner Jungen Willem nach.

Buchautor Griebner hatte aber nicht nur sein Werk dabei, sondern auch seinen Verleger, den Weimarer Verlagsinhaber und Buchhändler Steffen Knabe. Dieser erzählte zu Beginn der Lesung einiges über seinen Verlag, der zu Zeiten der DDR einer der bekanntesten Kinderbuchverlage war, aber nur bis 1984 existierte.

„Von staatlicher Seite ging es dem Verlag zu gut, daher sollte er verstaatlicht werden“, berichtete Verleger Knabe. Erst 2007 habe er den Verlag wiederbelebt. Griebners „Mauerspechte“ waren im Jahr der Erscheinung des Buches 2014 das erste neue Jugendbuch des Verlags seit 30 Jahren.

Griebner selbst hat zur Stadt Gotha eine besondere Beziehung: Schon zwei Mal füllte er das Amt des Stadtschreibers aus, 2012 und 2016. In die Gothaer Stadtbibliothek zu kommen und mit dem Publikum über sein Buch sprechen zu können, sei ihm eine besondere Freude, betonte er. Nach der Lesung plauderte er mit seinen hiesigen Fans in gemütlicher Runde.