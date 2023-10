Experten geben in Gotha Tipps für preiswerten Einkauf

Gotha. Wie kann man preiswert Lebensmittel einkaufen und auf was sollte man achten. Diese Fragen will die Verbraucherzentrale in Gotha beantworten.

Die Gründe für den Anstieg der Preise für Lebensmittel sind vielfältig. Wie man aber trotzdem beim Einkauf sparen kann, das will die Verbraucherzentrale Thüringen interessierten Bürgern der Stadt Gotha vorstellen.

So machen die Mitarbeiter der Verbraucherzentrale mit ihrem Infomobil am Mittwoch, 25. Oktober, von 10 bis 17 Uhr auf dem Gothaer Neumarkt halt. Experten erklären, worauf es beim preisbewussten Einkaufen ankommt und wie man in den Geschäften günstigere Angebote erkennt. Zudem erklären sie, wie man versteckte Preiserhöhungen entlarven kann. Außerdem halten die Experten praktische Tipps und Tricks für den nächsten Einkauf parat.