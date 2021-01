Fällarbeiten auf dem Gothaer Krahnberg

Gotha. An den Wanderwegen auf dem Gothaer Krahnberg wird ab Montag Holz entfernt.

Ab kommenden Montag, den 1. Februar, werden auf dem Krahnberg die Baumfällarbeiten längs der Wanderwege fortgesetzt. Sie sind nötig, weil mehrere Einhundert Bäume der unterschiedlichsten Arten die Trockenperioden in den vergangenen Sommern nicht überstanden haben. „Wir sind für die Verkehrssicherheit der Wanderwege verantwortlich“, sagt Thomas Melcher, der verantwortliche Revierförster. „Die betroffenen Exemplare drohen auf die Wege zu fallen.“

Begonnen wir mit den Arbeiten an der Betonplattenstraße, über Igelsee bis zur neuen Sonneborner Straße, Mehliser Stieg und Herrenweg werden sie fortgesetzt. Melcher rechnet fest damit, dass die Arbeiten innerhalb einer Woche abgeschlossen werden. Jedenfalls seien Waldarbeiter und Maschinen dafür bereitgestellt, lediglich Wetterunbilden könnten einen Strich durch die Rechnung machen. Der Revierförster bitte Wanderer, in diesem Zeitraum die Region zu meiden. „Das Wanderwegenetz auf dem Krahnberg ist bestens ausgebaut, so dass genügend Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stehen.“