Fältchen an den Augen

Wenn das Umfeld am Auge Furchen und Risse zeigt, wird das auch Geografenzunge (Lingua geographica) oder Faltenzunge genannt. Man muss sich deswegen kein unnötigen Gedanken machen. Dieses Phänomen zeigt sich bei 20 Prozent der Weltbevölkerung, bei Frauen etwas häufiger als Männern. Die Störung beziehungsweise Abweichung ist meist erblich bedingt, im Alter häufiger und steht nur in seltenen Fällen mit dem Melkersson-Rosenthal-Syndrom in Verbindung, das sich durch Schwellung der Lippen und eine Gesichtslähmung bemerkbar macht.

Manchmal finden sich dort, wo sonst ein weißer Augapfel ist, blutige Flecken. Woher kommen sie? An Augen mit einer Bindehautunterblutung ist durch Husten, Niese oder auch Erbrechen das Gewebe gerissen und blutet.

Bei älteren Menschen geschieht das oft durch hohen Blutdruck oder auch durch Augenverletzungen und bei einer Blutgerinnungsstörung. Bei ihnen können diese Flecken verkalken, so dass sie dunkel werden, was unschön, aber keinesfalls krankhaft oder etwa gefährlich ist. Frische Veränderungen aber sollten beobachtet werden. Bei mehrmaligen Auftreten sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Beim Farbensehen können die Farben variieren. Erscheinen die Gegenstände gelb, kann das ein frühes Zeichen einer Zuckerkrankheit oder Lebererkrankung sein. Ein gelber Schleier um die Gegenstände kann auch bei einer Digitalisvergiftung – meist bei Digitoxin-Einnahme zur Behandlung einer Herzerkrankung – auftreten. Heute wird der Patient bei Herzerkrankungen ganz exakt eingestellt und der Blutspiegel wird überwacht, so dass eine Überdosierung kaum vorkommt.

Eine blaue Welt erscheint mitunter Menschen, die potenzsteigernde Mittel einnehmen. Sieht man die schöne Frau nicht durch die rosarote, sondern durch die blaue Brille, ist Vorsicht geboten.