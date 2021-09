Fahner Höhe: Apfelernte beginnt

Fahner Höhe. Die Plantage öffnet für Selbstpflücker am 9. September. Wann das Erntefest gefeiert wird, erfahren Sie hier.

Am Montag hat die Ernte der Lageräpfel an der Fahner Höhe begonnen. Wie die Genossenschaft Fahner Obst mitteilt, könnte 2021 für die Fahner Obstbauern seit Längerem wieder ein versöhnliches Apfeljahr werden. Zwar habe die Kälte im Februar besonders den jüngeren Bäumen geschadet, doch die Blütenfröste im April seien in Thüringen moderat ausgefallen, sodass eine Apfelernte erwartet wird, die nur knapp unter dem Normalwert liegt: 12600 Tonnen sollen es in diesem Jahr werden. Bei dem Vergleich orientiert man sich an den durchschnittlichen Erntemengen von vor den drei vergangenen Trockenjahren.

Auf rund 500 Hektar Fläche werden 20 Hauptsorten und zehn Nebensorten angebaut. Der Sommer mit Niederschlägen und normalen Temperaturen habe den Apfelbäumen gut getan und für überdurchschnittliche Qualität bei den Früchten gesorgt. Sie sind zu beachtlichen Größen herangewachsen und leuchten rot aus den Plantagen. Die Ernte verzögert sich gegenüber den letzten Jahren um sieben bis zehn Tage, bleibt aber vom Zeitraum her im normalen Bereich. Bei der Ernte helfen 300 Saisonarbeitskräfte, die aus Polen, der Ukraine und Rumänien nach Gierstädt kommen.

Die Sommersorten Delbarestivale und Alkmene werden bereits in den Hofläden in Gierstädt und Döllstädt angeboten, in den nächsten Tagen kommt dann mit Elstar die erste Hauptsorte dazu. Parallel läuft die Pflaumenernte in der Fahner Höhe auf vollen Touren. Mit 120 Hektar Anbaufläche zählt Fahner Obst nach eigenen Angaben zu den größten Anbietern in Deutschland. Mit 1500 Tonnen Pflaumenernte wird gerechnet.

Die Selbstpflücke der Äpfel ist wieder bis Ende Oktober in Gierstädt und Döllstädt möglich und beginnt am Donnerstag, 9. September. Für kleine Selbstpflücker bereitet Fahner Obst am 20. September, dem Weltkindertag, eine kleine Überraschung vor. Das Erntefest mit der längsten Apfeltheke Thüringens soll am 25. und 26. September stattfinden.