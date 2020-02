Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahnersche Narren laden ein

Die Fahnerschen Faschingsvereine laden zum Feiern ein. So treffen sich die Narren in Döllstädt am Samstag, 8. Februar, ab 15 Uhr im Kulturzentrum zum Kinderfasching und ab 22.11 Uhr zur Festveranstaltung. In Großfahner sind am Freitag und Samstag, 14. und 15. Februar, ab 20.11 Uhr Festveranstaltungen im Schlossgasthof geplant. Am Samstag findet zudem ab 14 Uhr ein Rentnerfasching statt und am Sonntag ein Kinderfasching ab 14.30 Uhr. In Burgtonna wird am Donnerstag, 20. Februar, 20 Uhr, Weiberfasching im Bürgerhaus gefeiert, sowie Rentnerfasching am 22. Februar ab 14 Uhr und Kinderfasching am 23. Februar ab 15.11 Uhr ebenda.