Fahrkarten vom Gothaer Kaufhaus

Der Verkauf von Fahrkarten in Bus und Straßenbahn ist in Gotha mit Ausbruch der Pandemie eingestellt worden. Nun bietet das Kaufhaus Moses Fahrscheine in seiner Zeitschriften- und Tabakabteilung im Erdgeschoss an. Erhältlich seien Fahrscheine für Einzelfahrten, 4-Fahrtenkarten und Tageskarten für die Tarifzone 700, also das Stadtgebiet von Gotha. Fabian Rex von der Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises schulte die Moses-Mitarbeiter.