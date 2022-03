Fahrlässiger Umgang mit offenem Feuer verursacht rund 20.000 Euro

Gotha. Flammen greifen auf Sonnenschirm auf Hausfassade über.

Freitagnacht wurde auch die Polizei in Gotha zu einem Brand in die Erfurter Landstraße gerufen. Hier hatte ein 45-jähriger Hausbewohner ein Feuer in einem Metallbehälter angezündet und es anschließend unbeobachtet gelassen. In dieser Zeit griffen Flammen auf einen Sonnenschirm und anschließend auf die Hausfassade über.

Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits am Löschen der Flammen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen.