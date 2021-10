Fahrt mit der Waldbahn

Erlebnisfahrten mit der Thüringerwaldbahn bietet die Gothaer Tourist-Information an.

Eine Erlebnisfahrt mit der Thüringerwaldbahn bietet die Gothaer Tourist-Information an. So haben Interessenten die Gelegenheit mit dem historischen Wagen 215 zu fahren.

Auf der Fahrt werden nicht nur die Haltestellen Gotha, Waltershausen, Friedrichroda und Bad Tabarz angefahren, sondern auch die Ausflugsziele Reinhardsbrunner Teiche und die Marienglashöhle. Ein Gästeführer wird während der zweistündigen Rundfahrt einiges berichten. Treffpunkt am 28. Oktober und 5. November, jeweils um 14 Uhr, am Hauptbahnhof Gotha. Karten können im Vorfeld in der Gothaer Tourist-Information, Hauptmarkt 40, erworben werden.