Faires Picknick mit Quiz in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Bad Tabarz lädt am Samstag in den Neubauer-Kurpark ein.

Ein Picknick veranstalten die Fair-Trade-Gemeinde Bad Tabarz, die Steuerungsgruppe, die Zukunftswerkstatt, der Bibliotheksförderverein und das Projekt Thinka am Samstag, 22. August, von 14 bis 18 Uhr im Theodor-Neubauer-Park, kündigt das Kuramt an. An sechs Tischen gibt es Bücher nach Breite zu kaufen. In der Ausstellung Lebenswelten der Christlichen Initiative Romero zeigt den Weg der Orange zum Orangensaft.

Gäste können es sich auf eigenen Picknickdecken oder (Liege-)Stühlen in gekennzeichneten Flächen bequem machen und ihre Speisen und Getränke verzehren. Im Bio-Regional-Fair-Quiz können Rateteams ihr Wissen testen. Die Gruppe mit den meisten richtigen Antworten gewinnt ein Straußenei aus Ifta.